"De vlag ging uit voor die F-35, maar het is wel oorlogstuig!"

Iemand anders was juist blij met de komst van de nieuwe F-35 naar Leeuwarden: "Het geeft me een veilig gevoel, het is de bescherming van ons land."

Veel anderen vonden dat de toestellen wel veel lawaai maken en veel geld kosten. "Ik had het liever aan iets anders uitgegeven. Aan de bejaarden of zo." Een echte pacifist zag meer heil in geweldloze oplossingen. "Er zijn landen die zonder leger kunnen, waarom wij dan niet?"