VIDEO: Wat weten schaatszusjes Antoinette en Michelle de Jong van elkaar?

Ze is er klaar mee: altijd gezien worden als 'het zusje van'. Michelle de Jong wil dit schaatsseizoen laten zien dat ze ook heel goed kan schaatsen, net als haar zus Antoinette. Waar de oudste meer allrounder is, is de jongste de sprintster. Wat weten ze van elkaar? In onze reeks over de Friese schaatsers 'quizzen' we deze keer met schaatszusjes Antoinette en Michelle de Jong.