100 jaar radio: Digitaal maakt radio nog beter

"Mijn vader is er in 2008 mee opgehouden, dus dat klopt wel", zegt Sietze. "Digitale radio kwam begin deze eeuw opzetten.'

Groter aanbod en hogere kwaliteit

Doel van digitale radio is om in betere kwaliteit een uitzending te leveren dan met FM. Bovendien is het aanbod veel groter, misschien wel oneindig. Online radio luisteren kan overal waar internet is. Via de website van radiostations kan rechtstreeks of op verzoek.

Alle Nederlandse radiozenders zijn sinds kort ook met DAB+ te beluisteren. DAB staat voor Digitale Audio Broadcasting en is een Europees systeem dat sinds 1993 gedigitaliseerd radio-uitzendingen mogelijk maakt. DAB+ is de verbeterde vorm daarvan. Voordelen zijn dat het storingsvrij is, dat er meer informatie aan de luisteraar gegeven kan worden en dat het een oplossing is voor capaciteitsproblemen van de FM-band. Nadeel is dat de luisteraar er een speciaal DAB-toestel voor moet aanschaffen.

Radio's worden nog wel verkocht

Met de komst fan internet, worden er dan nog wel radio's verkocht? "Zeker wel", zegt Sietze Bennen. "Maar tegenwoordig natuurlijk ook speakers." En dat is logisch natuurlijk, want voor radio op internet heb je aan een geluidsbox genoeg.

Weet Sietze of er nog veel naar de radio geluisterd wordt? Ja, als hij naar zichzelf kijkt, hij heeft de radio meestal wel aan staan in huis. Maar hoe het onder jongeren is? Een korte steekproef in het centrum van Gorredijk leert ons dat die categorie zelf de radio niet aan zet. Ze kennen de radio van de auto en luisteren zelf vaak muziek via Spotify of iets dergelijks. "We willen zelf kiezen waar we naar luisteren."