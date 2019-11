Oud-kamerheer Wegener-Sleeswijk (78) overleden

Wegener-Sleeswijk had ook verschillende andere functies in Fryslân. Zo was hij voorzitter van het Fries Scheepvaartmuseum en vanaf de oprichting in 2009 secretaris van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis.

De commissaris fan de Koning of Koningin die hem het langst heeft meegemaakt, is Ed Nijpels. "Ik heb heel warme herinneringen aan hem. Hij was een lieve man."