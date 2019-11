Belgische aandeelhouder vraag faillissement aan van glastuinbouwer Hartman

Hartman zat al langer in de financiële problemen. Na een reorganisatie nog niet zo lang geleden leek het weer de goede kant op te gaan, maar dat was dus uiteindelijk niet het geval. "De reorganisatie heeft niet het gewenste effect gehad", zegt Zeylmaker. Hij ziet nog wel opties voor een doorstart. Er zijn al partijen die zich gemeld hebben met interesse, zegt The Fruit Farm Group.

Zeylmaker weet niet of er al een curator is aangesteld.

Miljoeneverliezen

The Fruit Farm Group werd twee jaar geleden het moederbedrijf van Hartman. Dat was geen succes, want onder nieuw management werden miljoenenverliezen gemaakt. Het kassenbedrijf zou verkocht worden, was het idee.

Eind 2018 kondigde Hartman een grote reorganisatie aan. Vlak voor de kerstdagen kwam de mededeling dat 57 van de 110 vaste mensen ontslag zouden krijgen. Uiteindelijk zijn twintig mensen echt hun baan kwijtgeraakt.