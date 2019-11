Kerkklokken Weidum klinken na jaren van stilte weer

Het uurwerk komt uit de zestiende eeuw. Het kerkbestuur had eerst niet genoeg geld om het te herstellen. Bovendien moesten het uurwerk en het slagwerk twee keer per dag worden opgewonden door een kwartier lang aan een slinger te draaien. Dat is zwaar werk en in Weidum kunnen ze daar steeds minder mensen voor vinden.

Het dorpsbelang van Weidum, It Nut, is vorig jaar met de kerk begonnen om het uurwerk van de kerktoren weer te maken. Ze hebben geld ingezameld door donaties uit het dorp en uit fondsen. Er komt ook een automaat in de kerk, om het uurwerk automatisch op te winden. Het luiden van de grote klok gebeurt straks drie keer per dag.