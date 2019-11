Buma sluit drugspand dat hennep kreeg geleverd door hennepteler Terherne

De politie is al langer bezig met onderzoek naar grootschalige productie van hennep. In dat onderzoek is ook deze growshop naar voren gekomen. De loods blijft zes maanden dicht.

De gemeente Leeuwarden denkt dat de hennep in de loods in Leeuwarden onder andere geleverd werd door de teler uit Terherne, die eerder in het nieuws was.

Tot nu toe zijn er dit jaar 26 Leeuwarden panden gesloten vanwege drugs.