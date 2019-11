Twee auto's uitgebrand in Harlingen, politie zoek getuigen

De brandweer kwam in eerste instantie rond drie uur af op een melding van een brand in een bouwcontainer. Al snel bleek dat het ging om een autobrand, die ontstaan was in een van de auto's.

Het vuur sloeg over naar een auto die er naast stond. De twee auto's zijn volledig uitgebrand.

Getuigen gezocht

Omdat er over de oorzaak van de brand niets bekend is, zoekt de politie mensen die meer kunnen vertellen over de brand aan de Pieter Jelles Troelstrastraat.

De afgelopen tijd zijn er meer branden geweest in de wijk Oosterpark in Harlingen.