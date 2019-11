Gemeenten luiden weer noodklok: 600 miljoen nodig tegen tekorten

Als het Rijk niet met geld over de brug komt, dan moeten de gemeentes kijken naar andere maatregelen, zegt Veenstra. "In het voorjaar hebben we met alle gemeentes ook een beroep op het Rijk gedaan, over geld voor met name de jeugdzorg. Als Friese gemeentes hebben we ons daar ook heel actief voor ingezet. We zeiden: als er niet meer geld komt, dan moeten we misschien onze meewerking aan dit soort zaken uit het Rijk opzeggen. Gelukkig is er toen een bedrag gekomen tegen de ellende. Maar nu zitten we met hetzelfde: niet alleen het sociaal domein en de jeugdzorg, maar de begroting in z'n algemeenheid."

Alleen op Waddeneilanden geen tekort

Het is hard gegaan met de problemen, constateert Veenstra. "In 2016 had nog geen enkele Friese gemeente een negatief saldo op de jaarrekening. In 2017 waren dat er al vier, en vorig jaar zelfs acht. Als je alleen naar het sociaal domein kijkt, was er alleen op drie Waddeneilanden geen tekort. In alle andere gemeentes wel."

Veenstra vindt het geen goed idee om de zorgtaken die nu bij de gemeente liggen terug te brengen naar het Rijk. "Dat doet afbraak aan het principe 'de gemeente is de eerste overheid'. Gemeentes weten het het beste hoe de burgers ervoor staan. Dat principe is goed, maar dat kunnen we alleen uitvoeren als er genoeg geld is."