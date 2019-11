Eeuwenoud Jouster wandelpad Omkromte blijft openbaar

Het pad gaat deels over grond van particulieren. Zij willen niet dat iedereen daar zomaar kan lopen. Maar de Raad van State bepaalde vorig jaar dat het een openbaar wandelpad is. De gemeente moest daarom optreden tegen mensen die hekken of paaltjes op het pad hadden gezet. In de loop van de jaren plaatsten sommige omwonenden die hekken en bordjes met 'Verboden toegang'. Door de blokkades was het pad niet meer toegankelijk.

Historische waarde

Voorstanders, onder wie de vereniging Moai Skarsterlân, willen al jaren het openbare karakter van de singel terugbrengen. Het pad bestaat al eeuwen en verbond Joure via De Wâldfinnen met Langweer. Het is volgens de vereniging van historische en ecologische waarde en het zou weer een mooi wandelpad kunnen worden.