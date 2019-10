Voltallige oppositie Tytsjerksteradiel stapt uit raadsvergadering over begroting

De oppositiepartijen vertellen in de begrotingsraad dat zij zich niet kunnen vinden in het beleid dat het college in de begroting voorstelt. Bovendien vinden ze de begroting niet inzichtelijk genoeg.

Volgens D66, Groenlinks, VVD, PvdA en Partij van de Boeren kan het zo niet langer. "De boel moet op orde. Er moet een ton worden bezuinigd op de bibliotheken in onze gemeente, maar er kan wel vier tot zes ton beschikbaar gesteld worden voor nieuw meubilair", zegt Brigitta Scheepsma van GroenLinks in Tytsjerksteradiel.

Raadsonderzoek

Scheepsma is daarnaast ook niet te spreken over de algemene reserve: "In 2005 hadden wij in onze gemeente nog 30,5 miljoen euro als algemene reserve. Zoals het nu lijkt is dat in 2020 nog maar 4 miljoen euro. Wij sturen aan op een raadsonderzoek, volgende week willen we met alle raadsleden bij elkaar komen om te kijken naar de mogelijkheden tot dat onderzoek."

Burgemeester Jeroen Gebben schorste de vergadering en riep de fractievoorzitters bij zich. Daarna ging de raadsvergadering wel verder, maar dus zonder de oppositiepartijen.