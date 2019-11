Oppositie Tytsjerksteradiel verlaat vergadering over begroting: "Het is een doolhof"

College niet 'in control'

Nadat ze hun statements hadden gemaakt, zijn de oppositieleden dus vertrokken. Ze weten ook niet wat de reactie van de coalitie is. "Ik moet de rest van de vergadering nog terugkijken", zegt Scheepsma. "Maar we wilden nu echt een stevig signaal afgeven. Dit doen we niet zomaar. In de inleiding zegt het college 'Het credo is: de basis op orde brengen, we willen meer 'in control' komen, maar we zijn er nog niet'. Dat horen we de hele tijd, dat het college geen controle heeft. Dat baart ons heel veel zorgen."