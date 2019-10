Piloot eerste 'Leeuwarder' F-35: "Schitterend, al die historie bij elkaar"

Het deed wel wat met Knight, toen hij aankwam in Leeuwarden. "Dat was een beetje een kippenvelmoment, als je hier op de grond komt, al het publiek ziet en het vliegtuig kunt afleveren." Hij vindt het een belangrijk moment: "De afgelopen vijftien jaar hebben heel veel mensen binnen Defensie aan dit project meegewerkt. Uiteindelijk komt het vandaag allemaal bij elkaar."

Historie

De F-35 werd bij aankomst geflankeerd door oudere toestellen. Daar genoot Knight van: "Schitterend, al de historie bij elkaar. Van de Tweede Wereldoorlog tot en met nu. Het was ook voor mij de eerste keer dat ik met een Spitfire en een Hunter gevlogen heb. Een mooi moment."

Binnenkort zal de F-35 vaker de lucht in. "We gaan wat inspecties doen. En ik verwacht dat we over twee weken volop gaan vliegen met het toestel."

Soargen oer de takomst

Gerard Veldman van dorpsbelang Jelsum/Koarnjum stond met een dubbel gevoel op de vliegbasis. "Als eerste een felicitatie aan de Luchtmacht, want het is een prachtig toestel waar ze de komende veertig jaar meer verder kunnen. Maar voor ons blijft de angst van wat de toekomst brengt. Hoe zal het gaan met het geluid? Metingen hebben uitgewezen dat er naar verwachting toch meer geluid zal komen. Daar maken we ons zorgen over."

Ian Knight begrijpt de zorgen. "We moeten hier natuurlijk samenwerken met de omgeving. We moeten laten zien wat we doen. Als er vragen of klachten zijn, moeten we er helder mee omgaan."

Half november komt er weer een F-35 in Leeuwarden.