Fries initiatief van fossielvrije weken volgend jaar ook in Groningen en Drenthe

Bouwe de Boer van Fossylfrij Fryslân kijkt uit naar de samenwerking met de andere provincies. Hij zal een stukje van zijn organisaties uit handen geven, maar dat vindt hij niet erg.

De Boer was de grote initiator van de Elfwegentocht in Fryslân. Volgens hem werkt het echt om zulke weken te organiseren. In de twee weken leren mensen dat vervoer ook op een andere manier kan. Er blijft ook altijd wat over in het gedrag, denkt De Boer.