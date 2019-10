Campus Fryslân moet onderdeel worden van University of the North

Het aantal opleidingen op de Campus Fryslân is op het moment nog beperkt, maar volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries is het de bedoeling dat in de toekomst flink te laten groeien. Maar daarvoor moet eerst goed bekeken worden waar behoefte aan is. Bovendien moeten de opleidingen vernieuwend zijn en nog niet ergens anders ook aangeboden worden. Dat zijn de eisen van het ministerie", zegt De Vries.

De Campus Fryslân is volgens hem een eerste, maar heel belangrijke stap in de ontwikkeling van heel Noord-Nederland. "We zijn nu op heel veel plaatsen al actief. Niet alleen hier in Leeuwarden, maar bijvoorbeeld ook in Drachten, het Eems-Dollard-gebied en in Drenthe. Dat moeten we verder uitbreiden om zo een sterke innovatieve sector hier te krijgen."