Ruim honderd controles tijdens actiedag; meerdere bekeuringen

Bij de ruim 100 controles die zijn uitgevoerd, werd meerdere keren gedumpt afval aangetroffen. Op het water werden verschillende vissers gecontroleerd, het grootste deel van hen had alles goed op orde. Drie vissers kregen een waarschuwing en tegen zes vissers werd een proces-verbaal opgemaakt.

Verschillende soorten overtredingen

Daarnaast kwamen er nog veel andere meldingen binnen, iemand zou illegaal hebben afgevoerd op het riool. Die kwestie wordt verder onderzocht. Een bestuurder van een boot kreeg een proces-verbaal tegen zich opgemaakt, omdat hij te hard voer in de omgeving van Sneek. Een aantal andere overtredingen waren illegale bomenkap, afval in het oppervlakte water, een niet leeggemaakte olie-afscheideren het afsteken van illegaal vuurwerk. Bij de laatst genoemde overtreding zijn de verdachten gehoord.

Dertien meldingen over dieren

Gedurende de hele dag zijn er dertien meldingen binnengekomen over dieren, onder andere een schaap op zijn rug en verwaarloosde huisdieren. In sommige gevallen gaat de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn binnenkort terugkomen voor een nacontrole. Bij één geval had een persoon heel veel kuikens en duiven. Dat zorgde voor veel overlast in de omgeving. In overleg met de eigenaar is daarom besloten dat de Dierenbescherming voor een groot aantal van de dieren een nieuw plakje zoekt.