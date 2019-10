The day after in Harkema: vuurwerkschade op veld en sportpark

De laatste keer dat Harkemase Boys tegen een profclub speelde was in 2013. Maar voor de volgende keer moeten er misschien toch dingen anders, denkt Boonstra. "We moeten hier misschien wat harder beleid in voeren. Maar we doen alles in overleg met de veiligheidsdiensten, stewards en de gemeente Achtkarspelen.

Geen signalen

De burgemeester van die gemeente is Oebele Brouwer. Die zegt dat het niet aan de voorbereiding heeft gelegen. "Voor de wedstrijd hebben we bekeken wat we konden verwachten. We hebben ook heel intensief contact gehad met FC Groningen en de politie van Groningen. Op sociale media hebben we alles gevolgd. En alle signalen waren dat het een mooi voetbalfeest kon worden, dus we wilden het niet dicht bouwen met allemaal hekken."

Brouwer heeft het te doen met Harkemase Boys. "Ik vind het jammer voor ze. Als burgemeester ben ik er voor de mensen van de club en de mensen die op de tribune zaten."