Kustwacht na waarschuwing: niet meer over zuidelijke vaarroute bij Waddeneilanden

De zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden is gevaarlijk voor hele grote schepen. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad is bezig met een onderzoek naar de overboord geslagen containers van de MSC Zoe begin dit jaar. De Kustwacht zegt dat de scheepvaart beter niet meer over de zuidelijke vaarroute kan varen.