Achter de schermen in de zorg: de rol van E-health

Omrop Fryslân duikt vanaf 24 oktober in de wereld van de Friese zorg. Er is personeelskrapte, maar doordat we ouder worden neemt de vraag naar zorg ook toe. Hoe groot en onmisbaar wordt E-health in de zorg? Dat is de vraag in de tweede aflevering.

De tweede aflevering van 'Soarch oer de takomst':