Oosterwolde krijgt pilot met waterstofproductie uit zonne-energie

Ons land gaat de komende jaren steeds meer overschakelen naar duurzame energie. Zonne-energie gaat daar een belangrijke rol in spelen, met name in gebieden waar veel ruimte is voor zonnecollectoren, zoals hier in Fryslân. Maar precies in de buitengebieden is het elektriciteitsnet niet goed genoeg voor zo'n hoog aanbod.

Door zonne-elektriciteit om te zetten naar groene waterstof, kan er in de toekomst een oplossing gevonden worden van het ontsluiten van grote zonneparken. De waterstof kan lokaal opgeslagen worden en gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit.

Overeenkomst tekenen

Op de Klimaattop Noord Nederland hebben zes partijen een intentie-overeenkomst hiervoor getekend. Alliander en GroenLeven gaan binnenkort beginnen om de installatie samen te ontwikkelen. Ecommunitypark, de gemeente Ooststellingwerf en Holthausen Energy Points gaan de ruimte en mogelijkheden voor het project leveren.

De verwachting is dat de installatie in de eerste helft van 2021 in gebruik kan worden genomen.