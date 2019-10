Daar is-ie: de eerste F-35 is geland op de Leeuwarder vliegbasis

Bij diverse vliegtuigspotters was teleurstelling over de landingsceremonie. "Het is een beetje een deceptie. Ze vliegen vanaf de andere kant, ze kwamen hier niet lang. Er was net een noodlanding van een F-16 in Volkel, dat heeft ons genekt denk ik", zo zei hij. "Ik had gedacht dat de luchtmacht net wat meer zijn best zou doen. Hij vliegt wat kriskras over het veld heen. Ik heb wel een foto gemaakt, maar het valt me tegen."

Een spotter uit Dokkum had hetzelfde. "Ik heb 'm eigenlijk niet kunnen spotten, dat is best teleurstellend. Het stelt weinig tot niets voor, dat is doodzonde. Een gemiste kans. Er zijn mensen die van heel ver moeten komen, mensen die er een hotelovernachting aan vastknopen."