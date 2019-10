Cambuur speelt zonder Issa Kallon tegen NEC

Bij Cambuur zijn, naast Kallon, Sven Nieuwpoort en Giovanni Korte nog geblesseerd. De rest is fit en dat betekent dat Robert Mühren en Erik Schouten gewoon kunnen spelen. Volgens trainer Henk de Jong komt de competitie nu in een nieuwe fase. "Alle punten die je in november en december pakt zijn waardevol. Er komen andere tijden aan. Het kan regenen, er kan sneeuw vallen, het wordt koud. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Daar zijn we mee bezig. We hebben een plan, maar als dat plan niet werkt, dan bedenken we bij nood onder de wedstrijd een ander plan."