De een had een moeizame voorbereiding door een auto-ongeluk, de ander had een van de beste zomers ooit: Sven Kramer en Douwe de Vries. De ploeggenoten van Jumbo-Visma rijden sinds 2012 in hetzelfde team. Het begin ging moeizaam, maar inmiddels zijn het maten van elkaar. In deel vier kijken we donderdag naar Sven Kramer en Douwe de Vries.