Schrier: "Handelsverdrag EU en Canada kan schadelijk zijn voor Fryslân"

De Tweede Kamer vergadert begin december over dit handelsverdrag. Canadese bedrijven of internationale bedrijven met Canadese dochterondernemingen kunnen het nationale en Europese recht omzeilen via dat nieuwe verdrag, als dat nodig is. Ook kunnen de belangen van omwonenden, milieu en klimaat worden beperkt door het nieuwe verdrag. Schrier noemt het voorbeeld van het gaswinningsbedrijf Vermilion. Dat bedrijf uit Canada wint gas uit diverse kleine gasvelden in Fryslân.

Schrier roept op de situatie onder de aandacht van het Rijk te brengen. Tweede en Eerste Kamer moeten tegenstemmen, zegt hij. Als een van de EU-lidstaten tegen het handelsverdrag in deze vorm tussen de Europese Unie en Canada stemt, is het volgens Schrier van de baan.