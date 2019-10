Leeuwarden uitgeroepen tot UNESCO City of Literature

Volgens artistiek leider van de voordracht van Leeuwarden, Marleen Nagtegaal, is de noordelijke cultuur een grenzeloze bron van onderzoek en inspiratie voor schrijvers en publiek. "Dat UNESCO dit nu ook erkent, is een groot compliment. Voor iedereen die zich de afgelopen maanden hard heeft gemaakt voor deze nominatie."

Ook andere steden

Naast de Friese hoofdstad, is de titel ook gegeven aan steden als Edinburgh, Ljubljana en Melbourne. Met een deel van deze steden is al contact gelegd om het Friese literaire netwerk verder uit te breiden. Volgens Leeuwarden is de nieuwe titel een mooie toevoeging op LF2018 en kan het een aanzet geven om de cultuur in de stad op een hoog internationaal niveau te houden. Nagtegaal: " "Met City of Literature schrijven we een belangrijk hoofdstuk in het geschiedenisboek van de Friese literatuur."

Tot dusver had in Nederland alleen Utrecht de titel.