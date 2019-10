Jenny Douwes: "Hoeveel uren wij moeten schoffelen, is minder van belang"

"De eis tegen mij was een stuk hoger, dus wat dat betreft ben ik blij. Maar wij staan er nog steeds principieel in; hoeveel uren wij dat moeten schoffelen, vind ik van minder belang." Dat zei Jenny Douwes donderdagochtend na de uitspraak van het gerechtshof over de blokkade van de A7, in november 2017.