Koerden vragen steun van Fryslân bij bescherming tegen Turkse overheersing

Ook Fryslân moet in actie komen om het Koerdische volk te beschermen tegen de Turkse overheersing. Het grotendeels Koerdische publiek dat woensdagavond in Leeuwarden bij IepenUP Live was om over de situatie in hun land te praten, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Volgens hen wordt het hele volk met dood en uitsterven bedreigd, als er niets gebeurt.