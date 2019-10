Alle A7-blokkeerders in hoger beroep veroordeeld tot 90 uren taakstraf

Vijftien zogenaamde A7-blokkeerders hebben donderdag in het Leeuwarder gerechtshof taakstraffen gekregen van 90 uren. Die straffen zijn lager dan de eis van justitie, na het hoger beroep afgelopen maand. Volgens het hof was de blokkade van de A7 in november 2017 een collectieve actie. Alle deelnemers hebben feitelijk hetzelfde aandeel gehad en krijgen daarom ook allemaal dezelfde straf, zo was donderdagochtend de conclusie.