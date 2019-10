De eerste F-35 komt eraan: waar kan ik de aankomst volgen?

Livestream op omropfryslan.nl

Wilt u niet de drukte in, dan kunt u natuurlijk ook kijken of luisteren naar Omrop Fryslân. Op de radio geeft de Omrop de hele middag veel aandacht aan de aankomst van de F-35.

Verslaggever Hayo Bootsma is bij de vliegbasis om daar verslag te geven en Maaike van der Hoek is bij de spottersbult om daar de sfeer te peilen. Daarnaast is er vanaf 14.30 uur een livestream op omropfryslan.nl en ook op de app en de sociale mediakanalen van Omrop Fryslân is er uitgebreid aandacht voor de F-35.

De vliegbasis heeft zelf ook een livestream, Deze is via bit.ly/F35live te volgen.