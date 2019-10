Harkemase Boysvoorzitter: "Het feestje is wel een beetje verziekt"

Toen Boonstra het vuurwerk zag, kwam hij meteen in actie. "Ik dacht 'blinder' dit gaat de verkeerde kant op, hier moet ingegrepen worden. Het is heel spijtig en heel vervelend." Veiligheidsmensen hadden de situatie snel onder controle en er zijn meteen maatregelen genomen.

Op een bepaald moment escaleerde het een beetje. "Het ging wat richting een handgemeen, maar de politie greep in en kon de groepen scheiden. Toen is ook besloten om even geen alcohol te schenken om verdere escalatie te voorkomen."

Ook buiten het sportpark leek het wat onrustig te worden, maar daar is op adequate wijze op ingegrepen. "De groep is apart gezet tot de wedstrijd gedaan was."

Boonstra kan niet zegge of de fakkel met groen-witte rook van de Groningers afkomstig was. "Dat de wedstrijd een halfuur stilgelegd is, vind ik een domper. Dat is zonde."