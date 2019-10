Bewoners spreken zich uit over Leeuwarder Vliet-zone: "Het is een getto"

De buurt van het Vliet heeft al langere tijd erg last van probleemjongeren die cliënt zijn bij zorgverlener Strong ID in de Willem Loréstraat en daar wonen. Maar ook drugsverslaafden geven veel overlast.

Sebas Veenstra van Stichting Vlietvaardig zegt dat hij zijn verhaal heeft kunnen doen. "We zijn er klaar mee, het is tijd voor actie. In de wijk zijn veel drugsgebruikers en drugspanden en er is veel overlast. Voor gewone bewoners is geen plek meer. Je vindt overal spul van drugsgebruik, ook op plekken war kleine kinderen spelen. Het is een getto."

De laatste twee jaar is het volgens hem erger geworden door de komst van zorginstellingen. "Er zijn teveel. Politie en gemeente zijn gebonden." Steeds meer mensen willen de wijk uit. Panden worden opgekocht door huisjesmelkers. De wijk moet weer leefbaar worden."