Harkemase Boys verliest in onrustige wedstrijd van FC Groningen

Stelpstra was tien minuten later ook dichtbij de gelijkmaker. Hij kreeg de bal via een steekpass, maar Groninger keeper Jan Hoekstra was scherp en pakte de bal voor zijn voeten weg. Stelpstra kopte even later ook nog eens voorlangs.

Hoewel trainer Hans de Jong nog wel aanvallend wisselde, was Groningen in de laatste minuten de bovenliggende partij. Diep in de extra tijd kwam Harkemase Boys nog wel even voor de Groningse goal, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.