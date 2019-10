Vuurwerk verstoort bekerduel Harkemase Boys-FC Groningen

De wedstrijd van Harkemase Boys tegen FC Groningen is woensdagavond twee keer stilgelegd. Er werd vuurwerk op het veld van sportpark De Bosk gegooid. De tweede keer dat dit gebeurde, moesten de spelers de kleedkamer in. Er kwam toen een knal van vuurwerk in het strafschopgebied van keeper Jansema, die daarvan schrok.