Zorgen over gaswinning in regio Garyp

In Hotel Princenhof in Earnewâld kwamen belangstellenden uit de omgeving om meer te weten te komen over de gasvelden in de buurt. Het giet dan om de velden Leeuwarden, Leeuwarden 101, Earnewâld en Nijega.

De mensen konden bijvoorbeeld vragen stellen over het nut van gaswinning, hoe gaswinning werkt, over mogelijke schade en afhandeling daarvan.

Sommige bewoners uit de buurt maken zich zorgen over de gasvelden. Paul Meulman wil weten wat het verschil met de gaswinning in Groningen is. "Ik maak me grote zorgen. De angst wordt niet weggenomen door het verhaal wat ik hier hoor."

Wytse Welling uit Aldegea was er ook bij. Hij maakt zich geen zorgen. "We hebben twintig boringen om ons heen gehad. En die mannen zeiden tegen me: jullie krijgen in Fryslân geen probleem. We hebben een andere samenstelling van de ondergrond in vergelijking met Groningen. Maar ik hoef me ook niet druk te maken want ik ben al 80 jaar."