Feestavond met dvd-presentatie Rommy Henstra gaat niet door

Over de feestavond ontstond ophef, omdat op de poster wordt gemeld dat de opbrengst bedoeld is voor het graf van Rommy Henstra. Zijn familie wist daar echter niets van. Rommy's zoon Tjeerd zei daar eerder over: "Er is geen overleg geweest met de familie. De dvd vinden we prima, die hele feestavond ook. Maar hij had wel even kunnen zeggen dat het voor het graf is. We kunnen dat onderhoud zelf wel betalen."

De presentatie zou zaterdag worden gehouden op sportpark De Bosk in Harkema. Wie al kaarten heeft gekocht, krijgt zijn geld terug.