LIVE: IepenUP Live gaat over de situatie in Koerdistan

Toen de Verenigde Staten eerder deze maand de troepen terughaalden uit Noord-Syrië, deed Turkije een inval. Dit gebied, dat ook bekend staat als Rojava, werd door de Koerden bestuurd. Een grote groep Koerden is op de vlucht geslagen.

Journaliste Fréderike Geerdink vertelt in IepenUP Live over haar ervaringen. Sherin Seyda geeft een powercollege over de situatie in Koerdistan. Wat we voor de Koerden kunnen betekenen, vertelt Beri Shalmashi. En er is muziek van Thalie, een zangeres uit Leeuwarden met Koerdische roots.