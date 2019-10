Gemeente Harlingen stelt onderzoek naar afval vooralsnog uit

De gemeente Harlingen wil onderzoek hoe de inwoners minder restafval over kunnen houden. Over het onderzoek en over hoe er met persoonlijke gegevens om word gegaan heeft de gemeente in de afgelopen weken veel vragen gekregen.

Om die vragen goed te beantwoorden en om de inwoners de tijd te geven om goed na te denken over deelname, is de proef nu eerst uitgesteld. Inwoners ontvangen deze week nog een brief met meer informatie.

Het onderzoek richt zich op de vraag of het mogelijk is om een kiloprijs voor afval in te voeren. Volgend jaar moet het afval een stuk minder zijn, dat wil het Rijk. Het doel is 100 kilo per jaar per persoon. Daarvan moet 75 procent gescheiden worden.