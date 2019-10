Elfstedenhal in Leeuwarden nog tot dit weekend dicht vanwege storing

De motor van de koelmachine is kapot en wordt woensdagavond geïnspecteerd. "Daarna weten we pas welk onderdeel kapot is en hoe snel dat kan worden gerepareerd", vertelt Heeg. De storing ontstond dinsdag.

Op de website van de Elfstedenhal wordt aangegeven om de sociale media van de ijshal in de gaten te houden voor het laatste nieuws. De ijshockeyhal is wel gewoon open.