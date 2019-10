Werkstraf voor vernielen reclamebord toeristentreintje

De man was naar eigen zeggen op zoek naar een taxi die hem naar een vriend moest brengen. Het was warm en hij voelde zich niet goed. "Ik was helemaal kapot van de zon. Ik raakte knock-out". zei hij. Hij zei dat hij helemaal dronken was en sloeg het bord van het toeristentreintje stuk.

De man heeft een strafblad van twaalf pagina's met daarop geweld een vele bedreigingen. De officier van justitie eiste voor de vernieling van het bord een werkstraf van 32 uren. De man zat nog in zijn proeftijd van een veroordeling door de politierechter in 2017. Toen kreeg hij, naast een werkstraf, twee weken voorwaardelijk.

Die twee weken moest de man maar uitzitten, vindt de officier. Maar de rechter vindt 32 uren wat te veel voor een vernieling. Hij maakte er 20 uren van. Hij zette de voorwaardelijke celstraf om in een werkstraf van 28 uren. De Leeuwarder man moet de schade aan het reclamebord ook vergoeden. Dat kost hem 160 euro.