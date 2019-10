VIDEO: vliegeniers over komst F-35 naar Leeuwarden

Het vliegen met de F-35 is gemakkelijk. Knopjes zitten op dezelfde plek als in de F-16 en de menu's in de systemen zijn bijna gelijk.

Beide toestellen zijn gemaakt door producent Lockheed Martin. Toch is er een groot verschil. Door alle sensoren haalt het toestel veel informatie op. Piloten moeten vooral leren om daarmee om te gaan.