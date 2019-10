Harkemase Boys klaar voor bekerduel tegen FC Groningen

Bekerstunt

In 2011 werd Willem II verslagen nadat de Harkemase Boys terugkwam van een 0-2 achterstand. In de blessuretijd werd het 2-2, de wedstrijd eindigde na verlenging in 4-2 voor Harkemase Boys.

Andere opvallende bekerduels zijn die van 2009 tegen Feyenoord (0-5 verlies) en de wedstrijd in de derde ronde van de KNVB Beker in 2011 tegen SC Heerenveen.

Toen verloren de 'Harkiten' met 6-1. De laatste keer dat Harkemase Boys in actie kwam tegen een profclub in de KNVB Beker was in 2013. Toen was NEC met 0-8 duidelijk te sterk.