Hartstichting roept Friezen boven de 40 op om bloeddruk te meten

Bloeddrukmeter

Mensen met een bloeddrukmeter kunnen gemakkelijk thuis hun bloeddruk meten. Dat heeft zijn voordelen, omdat er genoeg rust kan worden genomen voor de meting en het kan worden herhaald als het nodig is.

Steeds meer werkgevers bieden bloeddrukmeters aan en ook bij veel thuiszorgwinkels zijn de meters te koop. Als de bloeddruk ernstig is verhoogd of na een paar metingen op verschillende momenten de bloeddruk boven de 140/90 is, dan is een bezoek aan de huisarts nodig. De bloeddruk kan worden verlaagd door gezond te eten, niet te roken en genoeg te bewegen.