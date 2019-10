Slachterij Leeuwarden gaat volledig over op vegaproducten

De productielocatie van Vion in Leeuwarden in in 2017 gebouwd voor de verwerking van koeienvlees. In 2018 moest de slachterij de deuren sluiten vanwege het aantal geslachte dieren dat werd afgekeurd. Volgens Vion lag dat aan 'kinderziekten' in de nieuwe technische installaties waarna ze aanpassingen aan de slachterij hebben gedaan. Vion gaat allereerste plantaardige producten produceren voor de huismerken van bijvoorbeeld supermarkten.