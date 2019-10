Kleine actie in Leeuwarden voor Catalaanse politieke gevangenen

Op initiatief van FNP'er Sybren Posthumus gingen zeven Statenleden van FNP, PVV, 50+ en de Partij voor de Dieren demonstratief op de foto met de tekst 'Free them all' en 'Selsbeskikking is demokrasy'. De Statenleden kregen gezelschap van een groepje Katalaanse vrouwen uit de provincies Fryslân en Groningen.

"Ik vind het echt heel mooi dat er nu in Leeuwarden een actie voor onze politieke gevangenen is", vertelt Montserrat Morales Montes uit Leeuwarden. "Die gevangenisstraffen zijn belachelijk hoog en lossen niks op. Je krijgt zo alleen maar meer spanning tussen Spanje en Catalonië."

Rinie van der Zande van de PVV verklaarde haar 'uit principe' solidair met de door de FNP georganiseerde actie. "Ik ben al jarenlang actief voor Amnesty, die nu ook opkomst voor de Catalaanse politieke gevangenen", zegt het Statenlid. "Politici moeten zich vrij kunnen uitspreken, en mogen nooit opgesloten worden voor wat ze zeggen of vinden."

Omdat de Statenleden naar hun vergadering moesten, was de bijeenkomst binnen een half uur voorbij. Posthumus organiseerde de actie omdat rondom in Europa politici in regionale parlementen aandacht vragen voor de Catalaanse kwestie. De actie op de stoep zou eerst al eerder deze maand plaatsvinden, maar kon toen niet doorgaan vanwege de aanwezigheid van actievoerende boeren met trekkers.

Of de actie ook een vervolg krijgt in de vorm van een motie in Provinciale Staten, weet Posthumus nog niet. "Wij moeten dit eerst maar eens evalueren, maar de zaak van de Catalaanse politieke gevangenen heeft onze aandacht. Het is voor ons onacceptabel dat er in Europa politieke gevangenen zijn."