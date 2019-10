Bouwwereld in actie: krijgen ze toezeggingen voor elkaar?

Jelle Coen Bijlsma van Jelle Bijlsma BV in Gytsjerk vindt niet dat de politiek genoeg heeft gedaan. "Ze geven antwoorden in de trant van 'zo snel mogelijk' en 'we gaan het bekijken', maar niets concreets. De politiek moet de leiding nemen, maar iedereen gaat op de handen zitten." Voor hem heeft het wel grote gevolgen: "Wij hebben nu geen baggerwerk en grondverzet in uitvoering, het werk loopt hard terug."

'Niet alles kan'

Bijlsma over zijn protest: "Als je niet aan het werk kunt, moet je toch wat. Ook werkgevers zijn hier. Ze zijn in paniek omdat er een noodmaatregel nodig is. De natuur moet je koesteren, ook in Fryslân hebben we fantastische natuur. Maar we moeten ook eerlijk zijn: als bijna 18 miljoen mensen willen eten, wonen en autorijden, dat kan gewoon niet allemaal Je kunt niet én een goede industrie hebben, én mooie natuur bezitten én er een goede landbouw bij hebben. Er moeten keuzes worden gemaakt."