"Provincie moet goede tolken Fries bij rechtszaken afdwingen"

Forum voor Democratie stelde monderlinge vragen over het onderwerp. Aanleiding was het hoger beroep van de A7-blokkeerders van onlangs. Een van de verdachten, Jenny Douwes, wilde haar verhaal in het Fries doen, maar de tolk kon daar niet goed mee omgaan. "Dat is te gek voor woorden", zegt Van Dijk. "Fries is de tweede rijkstaal en het gebruik van de tweede rijkstaal door verdachten is een recht. "

"Provincie kan niets opleggen"

Verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes heeft toegezegd met de rechterlijke macht te zullen praten, maar de provincie kan niets opleggen, zegt ze. De rechtbank en het gerechtshof gaan zelf over de inzet van tolken bij Friestalige verdachten. Zo is dat in geregeld in de Nederlandse staat.

"Ondersteunen en sturen"

Gedeputeerde Poepjes deed wel de toezegging dat ze in gesprek gaat met de rechtspraak, maar dan in 'ondersteunende' en 'sturende' zin. Voor de kerstdagen zal ze de staten op de hoogte stellen van de uitkomsten van dat gesprek.