Boudewijn de Groot: "Een ode aan de zingbaarheid van de Friese taal"

Zo zingt Hendrik Waringa 'De fûnling fan It Amelân', Sipke de Boer het nummer 'Njonken dy' en Grytsje Melchers van Grytz en Grize het bekende 'Avond' dat in het Fries de titel 'Moarntiid' kreeg. Boudewijn de Groot was blij verrast door wat Cees fan Avond heeft gemaakt. "Hij heeft 'ik geloof' veranderd in 'ik beloof' en hiermee de invalshoek anders gemaakt. Op deze manier ga je een relatie in. Niet van we zien wel, nee ik beloof je trouw, klaar."