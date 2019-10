Fries in het onderwijs ligt stil: gedeputeerde Poepjes hoopt op inhaalslag

Gedeputeerde Sietske Poepjes hoopt dat de vernieuwing van het vak Fries in het basis- en voortgezet onderwijs zo snel mogelijk de achterstand kan inlopen. Dat verklaarde ze woensdag in de Statenvergadering na vragen van fractievoorzitter Corlienke de Jong van de FNP. De Jong vindt dat het vak Fries aan moet sluiten bij de vernieuwing van andere schoolvakken, die al afgerond is.