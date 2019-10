Nieuw Noord stopt met 'Fancoachen': vereniging boos op gemeente en politie

Met dit project kon een supporter in een individueel traject een kans krijgen om het gedrag aan te passen. Zo wilden de partijen 'verharding van de achterban' tegengaan en voorkomen dat er stadion- en omgevingsverboden nodig zijn.

Volgens Nieuw Noord is er sinds de start van het project een aantal incidenten geweest en daarom twijfelt de vereniging er aan of alle partijen wel dezelfde uitkomsten nastreven. Voor Nieuw Noord lag de nadruk op het waarschuwen in een vroeg stadium, maar volgens de vereniging vonden politie en gemeente het met name belangrijk om zo snel mogelijk flinke straffen uit te delen.

Frustratie

Nieuw Noord zegt dat hun fancoaches 'niet gekend' worden bij de afhandeling van incidenten, tegen de afspraken in. Ook stonde ze vaak voor een voldongen feit. Het zorgde voor frustratie bij supporters, terwijl het proces juist bedoeld was om frustratie weg te nemen. Nieuw Noord schrijft: "De gemeente en politie handelden dus regelmatig op eigen houtje en tegen gemaakte afspraken in."

Geen vertrouwen in gemeente en politie

Door al te straffen voor er een rechterlijke uitspraak is, is de politie volgens de vereniging niet goed bezig. Dat is al meerdere keren gebeurd en er zijn geen signalen dat daar verandering in komt, schrijft men. De vereniging zou 'uit betrouwbare bron' hebben gehoord dat de politie alleen maar zwaarder wil straffen. Dat is volgens Nieuw Noord niet de manier om als politie met de zaak om te gaan.

Het zou vooral tegen de gemaakte afspraken zijn. "De politie en gemeente zouden de veiligheid en openbare orde moeten waarborgen, maar zorgen er op deze manier alleen maar voor dat de zaken escaleren en uit de hand lopen," schrijft Nieuw Noord in de verklaring.

De vereniging heeft geen vertrouwen meer in de intenties van de politie en de gemeente Heerenveen, daarom stopt Nieuw Noord met het Fancoachproject. Bij een wedstrijd van afgelopen zondag was er ook protest van supporters tegen de politie met een spandoek.

Burgemeester Van der Zwan wil eerst overleg

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen verklaart voorlopig nog niet te willen reageren op de ophef. Hij wil eerst overleg met de voetbalclub, de politie en het Openbaar Ministerie.

Cees Roozemond: "Ik kijk er niet van op"

Voorzitter van SC Heerenveen Cees Roozemond zegt er niet van op te kijken. "Ik vind het jammer, want ondanks de problemen had ik wel het idee dat we op de goede weg waren in het overleg. Toch wil ik wel om tafel blijven, want meer verwijdering tussen de partijen levert niets op."

Roozemond benadrukt wel dat de club er enigszins buiten staat. "De onvrede richt zich vooral op de gemeente en de politie. SC Heerenveen wil overigens zeker een rol spelen in de bemiddelen, want het gaat wel om onze wedstrijden."