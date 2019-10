Jansen wijzigt middenveld op twee plekken voor bekerwedstrijd tegen Excelsior

Johnny Jansen gaat zijn elftal op het middenveld op twee plekken wijzigen. Alen Halilovic en Jordy Bruijn spelen ten koste van Joey Veerman en Rodney Kongolo. "We willen deze twee jongens rust geven. Het is niet verstandig dat ze drie wedstrijden in één week spelen. Joey heeft na zijn overstap van Volendam alles nog gespeeld. Het is goed dat hij nu even gespaard wordt."

Competitie

In de competitie heeft Excelsior Maassluis afgelopen week voor het eerst een thuiswedstrijd gewonnen. Van promovendus ASWK werd met minimaal verschil (1-0) gewonnen. Eerder verloren de Tricolores op het eigen sportpark Dijkpolder van IJsselmeervogels, Katwijk, jong Sparta Rotterdam en werd gelijk gespeeld tegen TEC. "Het is een redelijk goed elftal. Ze hebben niet echt zwakke plekken, maar ook geen echte uitschieters naar boven", zegt Jansen.

Verrassingen

In het bekervoetbal zijn er elke ronde verrassingen. Veel profclubs kunnen daarover meespreken. Vorig seizoen kwam SC Heerenveen nog met de schrik vrij, toen ze het in de eerste ronde moesten opnemen tegen Katwijk. Pas in de verlenging werden de amateurs uitgeschakeld door een doelpunt van Sam Lammers.

Volgens Jansen is dat een waarschuwing dat je de tegenstander nooit moet onderschatten. "We moeten superscherp starten en ze gelijk het gevoel geven dat er niets te halen valt. En dan door naar de volgende ronde."

Vincent van den Berg

Excelsior Maassluis speelt met twee diepe spitsen. Een van hen is Vincent van den Berg (30). Op 16-jarige leeftijd heeft hij een jaar lang bij de jeugdopleiding van SC Heerenveen gespeeld. Jansen: "Ik was op dat moment trainer van de A's, maar Vincent heeft toen bij mij stage gelopen. Hij heeft dat seizoen bij Hans de Jong (no trainer fan Harkemase Boys) in de B's gevoetbald. Ik vond het heel bijzonder dat hij al snel de overstap maakte naar Engeland en ben hem eigenlijk altijd blijven volgen."

Na een jaar bij SC Heerenveen maakte Van den Berg de overstap naar Arsenal. Bij de Engelse club stond hij drie jaar onder contract, maar maakte nooit minuten in het eerste elftal. Hij wordt verhuurd aan Go Ahead Eagles en FC Zwolle. Toen zijn contract bij Arsenal afliep, vond Van den Berg geen nieuwe club in het betaalde voetbal. Sinds 2009 speelde hij weer voor Excelsior Maassluis, de club waar hij als jonge jongen begon.